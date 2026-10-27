Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este martes todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.561,10 para la venta y de $1.520,57 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,21% en relación al cierre del lunes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.591,00 para la venta en nuestra ciudad, y a $1.575,00 en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $2.028,00; el MEP cotiza a $1.558,55, y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.660,51.

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 748 puntos básicos.