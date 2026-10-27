ABSA realizará trabajos y afectará el suministro de agua en un sector de Bahía este miércoles

ABSA informó que mañana, miércoles 28, se realizarán trabajos sobre Drago en su intersección con Piedrabuena y Chubut.

Las tareas corresponden a la obra de recambio de cañerías que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC), y afectarán el suministro en el cuadrante comprendido por Alberdi, Remedios de Escalada, Luis M. Drago y Agustín de Arrieta.

Por lo expuesto, la empresa solicita a los usuarios realizar reservas domiciliarias y utilizar el recurso únicamente para cubrir las necesidades esenciales hasta la normalización del servicio.

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Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, ABSA cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.