Pringles: arrestaron a un empleado rural acusado de robar corderos

La Policía de Pringles secuestró en el domicilio de Cerdán cueros y carne ovina faena.

La Policía de Coronel Pringles arrestó a un joven correntino sospechado de sustraer corderos en un establecimiento rural situado en el Cuartel V, cerca de La Virginia, en aquel distrito.

Efectivos policiales pringlenses allanaron ayer una vivienda donde aprehendieron al sospechoso Horacio Ariel Cerdán, de 25 años de edad.

Cerdán al parecer es empleado de un campo cercano al lugar donde se consumó el robo de hacienda.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En el inmueble registrado los uniformados secuestraron dos cueros de oveja recién faenados, numerosos cortes de carne ovina recién despostada, la ropa que el cuatrero habría usado durante el hecho y el teléfono celular de Cerdán.

Los cortes cárnicos estaban en una heladera y también colgados en un galpón y en una planta, oreándose.

Denuncia

Según se informó oficialmente, el viernes un productor agropecuario de esa zona denunció haber visto a un individuo sustraer corderos del interior de su campo.

Posteriormente los investigadores del caso establecieron que el autor del hecho sería empleado de un establecimiento vecino, y la justicia de Garantías de Bahía Blanca ordenó el allanamiento.

Al joven se lo acusa de abigeato, por eso la causa está a cargo del equipo de delitos rurales de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 20 bahiense.