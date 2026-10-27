Villa Belgrano: detuvieron por robo a un joven con varios antecedentes

Un joven con amplio antecedentes fue arrestado ayer, por personal de la comisaría Séptima, en medio de un allanamiento por un robo.

Se trata de Axel Barroso, de 25 años, quien fue atrapado en su vivienda de la calle Pigüé 2880 cuando intervinieron efectivos del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la citada seccional.

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Durante la diligencia ordenada por la Justicia, además, se secuestró un televisor led, que es propiedad de la víctima del hecho investigado, cometido el sábado pasado en Roberto Arlt al 2.000.

En la vivienda también se incautaron distintas prendas de vestir como las que llevaba puestas el autor del delito.

Barroso cuenta con fuertes antecedentes delictivos y se encontraba bajo la lupa de los investigadores al estar presuntamente vinculado a múltiples delitos contra la propiedad cometidos en esa zona de la ciudad.