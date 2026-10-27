Aprehendieron a un hombre acusado de agredir a una mujer en la vía pública

Un hombre de 51 años fue aprehendido anoche, acusado de agredir físicamente a una mujer de 40 en la vía pública.

Según informaron fuentes oficiales, el procedimiento se inició alrededor de las 20.15, luego de un llamado al 911 que alertó sobre la situación en inmediaciones de Láinez y Necochea.

Operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM) detectaron el episodio a través de las cámaras de seguridad y realizaron el seguimiento del sospechoso, mientras aportaban información al personal policial para facilitar su localización.

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A partir del trabajo coordinado con efectivos del Comando de Patrullas, el hombre, identificado como José María Colicheo (51), fue interceptado y aprehendido en la intersección de Godoy Cruz y Newton.

Posteriormente, tanto el acusado como la mujer fueron trasladados a la comisaría Cuarta para realizar las actuaciones correspondientes.

La causa fue caratulada como lesiones en el marco de la Ley 12.569 de Violencia Familiar y quedó a cargo de la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca. Los registros fílmicos del episodio quedaron a disposición de la investigación.