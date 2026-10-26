De prestamista a denunciado: lo acusaron de amenazar a un hombre por una deuda de 4 millones

Una denuncia por amenazas agravadas derivó en un allanamiento en una vivienda de Chile al 500, del barrio Pedro Pico, donde efectivos de la DDI secuestraron una réplica de pistola de aire comprimido calibre 9 milímetros y 25 municiones de punta hueca.

La investigación comenzó el jueves 22 de este mes, cuando un hombre de 43 años denunció que había solicitado un préstamo de 4 millones de pesos en abril de 2025 a Marcos Sebastián Di Croce, de 44 años.

Según su relato, después de pagar seis cuotas y dejar de cumplir con los pagos por problemas laborales, comenzó a recibir amenazas. Incluso aseguró que en una oportunidad fue intimidado en su domicilio con un arma de color negro.

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Tras realizar investigaciones, la policía obtuvo una orden de allanamiento para una propiedad ubicada en Chile al 503 y, durante el operativo, Di Croce fue aprehendido por resistencia a la autoridad, aunque posteriormente recuperó la libertad por disposición de la Fiscalía.

La causa está caratulada como amenazas agravadas y resistencia a la autoridad, con intervención de la UFIJ N° 7 y el Juzgado de Garantías N° 4 de Bahía Blanca.