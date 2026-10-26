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La ciudad.

Robó una tarjeta de crédito e hizo compras con ella en el centro: fue detenido

El delincuente había gastado unos 2,5 millones de pesos.

Un hombre fue detenido esta tarde, luego de que realizara varias compras en el centro bahiense con una tarjeta de crédito robada.

La captura se llevó a cabo en la vía pública, sobre las 20, luego de tareas encubiertas de vigilancia.

Según se informó desde las fuerzas de seguridad, en este marco fue detenido Mariano Puccinelli, de 40 años, quien a fin de agosto había ingresado ilegalmente a una vivienda ubicada en inmediaciones de Villa Talleres II, donde había robado distintos elementos entre los que se encontraba la tarjeta de crédito.

Posteriormente, el delincuente hizo compras con ella en locales del centro bahiense, por un monto aproximado de 2,5 millones de pesos.

De esta manera, Puccinelli pudo ser identificado y posteriormente detenido, a partir de una orden de allanamiento librada por el Juzgado de Garantías Nº 2 a requerimiento de la UFIJ Nº 7, a cargo de la doctora Marina Lara. 

Este hombre  es sospechado de varios hechos ocurridos bajo el mismo modus operandi.

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