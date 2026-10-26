El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 27 de octubre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este martes 27 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 25 en Bahía Blanca.
Durante la mañana, el tiempo pasará de frío a templado, con cielo parcialmente nublado, viento leve del noroeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Por la tarde, el tiempo se presentará templado con cielo parcialmente nublado, viento leve en aumento del noroeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad seguirá buena.
La noche, en tanto, estará nubosa con precipitaciones, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 15 grados.