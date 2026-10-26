El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este martes 27 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 25 en Bahía Blanca.

Durante la mañana, el tiempo pasará de frío a templado, con cielo parcialmente nublado, viento leve del noroeste y buena visibilidad.

Por la tarde, el tiempo se presentará templado con cielo parcialmente nublado, viento leve en aumento del noroeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad seguirá buena.

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La noche, en tanto, estará nubosa con precipitaciones, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 15 grados.