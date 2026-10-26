Martes y miércoles sin clases: el Suteba bahiense anunció una doble jornada de protesta

La filial bahiense del gremio Suteba realizará este martes y miércoles dos jornadas de protesta, por lo que una vez más numerosos establecimientos públicos de los niveles Inicial, Primario y Secundario de la ciudad tendrán su actividad parcial o totalmente interrumpida, según la cantidad de adhesiones a ambas medidas de fuerza.

"En el marco de las 48 horas de lucha, realizaremos una jornada para debatir y construir colectivamente respuestas frente a la baja de matrícula y el cierre de cursos. EXIGIMOS: La reducción del número de estudiantes por aula para garantizar mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje. El reconocimiento de que las nuevas trayectorias educativas requieren mayor acompañamiento. La implementación de parejas pedagógicas. La creación e implementación del cargo de preceptorxs en las escuelas primarias", explicó el sindicato en sus redes sociales.

"¡NO AL CIERRE DE CURSOS! Defendamos la educación pública, la calidad educativa y nuestros puestos de trabajo. ¡Nadie sobra en las escuelas! E.E.S.T. N.º 2 — Azara 1250 Martes 27/10, 8:30 hs. Se entregará constancia gremial por la jornada", completó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}





De esta manera, el calendario escolar llegará a 30 jornadas sin clases en lo que va del año en Bahía Blanca, producto de distintas medidas de fuerza -paros, jornadas o asambleas impulsadas por los diferentes gremios.

El Suteba local interrumpió el Ciclo Lectivo cuatro veces en marzo (los días 2, 3, 9 y 10); tres en abril (17, 21 y 29); otros tres en mayo (7, 12 y 20); tres más en junio (9, 18 y 30); dos en julio (14 y 15); cuatro en agosto (4, 6, 25 y 26); uno en septiembre (18); y dos en lo que va de octubre (21 y 22)

A esas jornadas se suman las huelgas llevadas adelante por la Sección Educación de ATE (24 y 25 de junio, y 30 de septiembre), el paro nacional de la CTERA (3 de agosto) y el provincial del Frente de Unidad Docente Bonaerense (1 y 15 de octubre).