Medio siglo en la gestión integral del agua: COIRCO celebra 50 años de vida

Desde la firma del Acuerdo del Colorado han transcurrido ya 50 años en los que el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado ha creado una cultura de diálogo y colaboración que ha permitido enfrentar diversos desafíos y lograr acuerdos en beneficio de todas las jurisdicciones y actores de la cuenca.

Hace hoy medio siglo, el 26 de octubre de 1976 y luego de dos décadas de trabajo, se aprobó en la ciudad de Buenos Aires el Programa Único de Habilitación de Áreas de Riego y Distribución de Caudales del río Colorado, estableciendo un régimen claro de prioridades de uso y el compromiso inalienable de un reparto razonable y equitativo de sus aguas para beneficio común.

En la rúbrica de ese documento participaron las cinco provincias que comparten territorio en esta estrecha cuenca de la Patagonia norte ―Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro― y el Gobierno Nacional.

No fue un acto administrativo menor, ni su importancia derivaba de la región de su competencia: fue el inicio de la gestión de cuencas en la Argentina, y el organismo creado para llevarla adelante, el Coirco, fue el primero en su tipo en el país.

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Durante estos años, el ente ha debido encarar importantes desafíos que rebasaron los alcances con los que fue pensada la institución, por lo que se ampliaron facultades y competencias, se abordaron nuevos estudios que permitieron ampliar el conocimiento de la cuenca y se implementaron los mecanismos de gestión adecuados a las nuevas realidades.

Tanto ante la escasez como ante la abundancia del agua –que marca el pulso de la región–, como frente a eventos extraordinarios o a la aparición de nuevas actividades, se vieron reflejados los frutos de una cultura institucional basada en la acción mancomunada.

Los desafíos enfrentados en 50 años de gestión son una trama que hizo posible el uso, la distribución y la preservación del agua como fuente de desarrollo, como elemento de unión, como objeto de desvelo de cientos de hombres y mujeres que han puesto su saber y, especialmente, su capacidad de comprender y acordar, para que el agua pueda ser aprovechada en beneficio de todos.



Actividades

En el marco de los 50 años, el ente llevó a cabo el concurso de fotografías La cuenca del Colorado: identidad de una región, cuyos ganadores fueron premiados este lunes.

En la categoría Profesional, el primer premio correspondió a Espejo de agua, de Fabián Muñoz.

En Aficionado, el ganador fue Ariel Rodolfo Melo Campos, con Agua mansa.

Mientras que en la divisional Imágenes históricas, el vencedor fue Alan Braun, con Obra de toma sin agua.

Además, durante los próximos días se desarrollarán más actividades alusivas al festejo.

Este martes, a partir de las 16 en el Hotel Argos, se desarrollará la charla Plan de Acción Federal de Gestión de Riesgo Hidrológico asociado al fenómeno de El Niño.

En tanto, el miércoles será el Almuerzo 50º Aniversario.