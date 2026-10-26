Un reclamo histórico: nuevo pedido para pavimentar la ruta 60 a la altura de Huanguelén

Un nuevo pedido para repavimentar definitivamente el tramo de 84 kilómetros de la ruta provincial 60, a la altura de Huanguelén, se llevó a cabo en los últimos días, buscando darle solución a un reclamo de décadas que nunca obtuvo las respuestas adecuadas ni mucho menos soluciones definitivas.

El proyecto, elevado en los últimos días a la Legislatura bonaerense, es uno más de una larga lista de pedidos, solicitudes y reclamos emanados de diferentes estamentos de la comunidad. Más allá de algunos trabajos menores, ese tramo de carretera viene permaneciendo en el olvido y es sufrido en forma constante por los productores y familias que deben transitarla.

En ese sentido, el proyecto explica que esos 84 kilómetros entre las rutas provinciales 85 y 86 son fundamentales para la comunicación del oeste bonaerense.

"La traza —conocida históricamente como camino 'de los Indios a Las Salinas', 'de los Chilenos' o 'del Hilo'— posee una relevancia geoestratégica reconocida desde la década de 1960 en el Acta del Comahue para la conformación de corredores bioceánicos, cobrando además renovada importancia a partir del desarrollo productivo de Vaca Muerta".

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Asimismo, se destaca que la pavimentación responde a una demanda histórica de los vecinos de Huanguelén y de productores de los partidos de Daireaux, Coronel Suárez, General La Madrid y Guaminí.

Incluso, hace algunos años se llevó a cabo un proyecto de repavimentación de esa misma ruta 60, pero entre el Meridiano V y la ruta nacional 33, sin alcanzar este tramo en cuestión.

En ese sentido, la autora del proyecto, la senadora provincial Nerina Neumann Losada, consideró que la iniciativa, registrada bajo el expediente F-1090/26-27, busca dar continuidad a otros reclamos legislativos previos impulsados por ella, sobre todo ante la falta de ejecución de los trabajos.

"La situación de la ruta 60 ha sido motivo de preocupación y de distintas iniciativas legislativas desde el inicio de mi gestión —afirmó—. No se trata de incorporar una nueva necesidad a la agenda provincial, sino de insistir en la concreción de una obra largamente reclamada, anunciada y postergada, cuya importancia social, productiva y estratégica permanece plenamente vigente".

Además, destacó que existe "entusiasmo" ya que se observa a gente realizando distintos trabajos en el lugar, por lo que solicitó su incorporación "al presupuesto 2027 para no abandonar la obra y que nuevamente quede inconclusa".

La legisladora también reclamó por la realización de obras en otras rutas de la zona, también vitales para la circulación de la producción y el turismo, como la finalización de la ruta provincial 67 entre Coronel Suárez y General La Madrid, una obra inconclusa desde 2009, y también por el mejoramiento de la RP 85 entre las RP 60 y 67, en Coronel Suárez, una importante conexión vial y productiva del distrito.

Valor estratégico y productivo

El proyecto destaca distintas cualidades y aspectos de relevancia que cumple el tramo de la ruta 60, entre las 85 y 86, destacando su conexión con capitales y mercados: "Para Huanguelén, la vinculación con la RP 86 es indispensable para conectar con la Ciudad de Buenos Aires y La Plata, así como para trasladar la producción ganadera al mercado de Cañuelas y establecimientos frigoríficos", destaca.

Asimismo, pone de relevancia que el tramo hacia la RP 85 permite acceder a las cabeceras distritales de Guaminí y Coronel Suárez, hospitales regionales y el transporte de granos hacia el puerto de Ingeniero White.

Por último, remarca también los riesgos para el tránsito que conlleva el estado actual de la traza, ya que "la falta de pavimento genera demoras y riesgos de accidentes, ya que los sistemas de navegación por GPS indican erróneamente esta ruta como asfaltada a viajeros que se dirigen hacia Carhué-Epecuén, La Pampa, Neuquén y Río Negro".

Promesas incumplidas y obrador abandonado

Neumann también recuerda que, pese a haber sido incorporada al programa Quinquenal 2022-2027 6x6 y licitada en 2021, la obra no avanzó.

En ese sentido, recordó que en octubre de 2022 se colocó un cartel de obra que establecía un plazo de ejecución de 365 días. "Sin embargo, la pavimentación nunca se concretó y el obrador quedó abandonado".

"La persistencia del problema, la ausencia de avances materiales y la necesidad de asegurar los recursos presupuestarios justifican de sobra la renovación del pedido para el Ejercicio 2027", concluyó.