Anuncios de obras y espectáculos en los festejos por los 205 años de Bahía San Blas

Con una jornada de celebración, encuentro y reconocimiento a su historia, Bahía San Blas conmemoró su 205º aniversario, reafirmando la identidad de una localidad emblemática del partido de Patagones, profundamente vinculada al mar, la pesca, el turismo y el esfuerzo de generaciones de familias que contribuyeron a su crecimiento.

La celebración estuvo encabezada por el intendente de Patagones, Ricardo Marino, y el delegado municipal sanblaseño, Rubén Ventura. Estuvieron acompañados, entre otros, por el presidente de la Comisión de Festejos, Julián Ilgner, además de autoridades municipales, concejales, representantes de instituciones y vecinos.

Previo a la ceremonia, Marino recorrió distintos sectores de la localidad para supervisar obras en marcha, entre las que se encuentra la sala de kinesiología de la Unidad Sanitaria y el playón destinado a la instalación de motorhomes para la próxima temporada turística.

Ya en el acto, Ilgner agradeció el acompañamiento de vecinos, colaboradores e instituciones, y destacó especialmente el esfuerzo de los integrantes de la comisión y sus familias para organizar cada aniversario.

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“Muchos ven que la comisión somos seis, siete, ocho o diez, pero detrás todos tenemos familias. Cuando se organiza todo esto no somos nosotros diez, somos un batallón”, expresó.

Por su parte, Ventura destacó la importancia de proyectar el futuro de Bahía San Blas a través del trabajo conjunto, las obras y el fortalecimiento de los servicios.

“Llegamos hasta aquí entre todos, aportando cada uno lo que pudo aportar. Pero creo que es el momento de hablar de futuro, de hablar de este presente, con obras, con compromisos y con un esfuerzo de trabajo”, manifestó.

Asimismo, mencionó los avances en iluminación, caminos, infraestructura sanitaria y turismo, y reafirmó la importancia de mantener una gestión de puertas abiertas, cercana a las necesidades de los vecinos.



Obras, servicios y proyectos

Durante su discurso, Marino reafirmó su compromiso con el desarrollo de las localidades del interior de Patagones y repasó las principales inversiones y gestiones destinadas a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Entre ellas, destacó la adquisición de una motoniveladora nueva para Bahía San Blas, destinada al mantenimiento de los caminos, y la incorporación de una combi cero kilómetro, gestionada ante el Gobierno provincial, para facilitar el traslado de vecinos hacia Carmen de Patagones, especialmente por cuestiones de salud.

También mencionó la adquisición de otra combi para el área de Deportes, que podría ponerse a disposición durante la temporada estival, en caso de ser necesario.

En materia de infraestructura vial, recordó las intervenciones realizadas sobre el camino de acceso a la localidad, incluyendo trabajos de nivelación y mejoras en el escurrimiento del agua, y aseguró que continuará gestionando soluciones para optimizar la transitabilidad.

Entre las obras y acciones destacadas se encuentran la instalación de 40 luminarias en el ingreso a Bahía San Blas, la reparación de 800 metros del camino de acceso a la playa de arena, el inicio de los trabajos en el camino a Rincón del Banco y las tareas de bacheo sobre la costanera.

Asimismo, mencionó las mejoras en la Delegación Municipal y su techo, utilizado a alojar a los guardavidas durante el verano; la pintura y restauración del edificio de ingreso a la localidad; la limpieza y el mantenimiento del basural y las intervenciones en distintos espacios públicos.

En materia turística, resaltó el proyecto del playón para motorhomes, destinado a mejorar la recepción de visitantes y fortalecer la actividad durante la temporada.



Marino anunció la construcción del edificio para la ESB N° 5

En la oportunidad, uno de los anuncios más importantes de la jornada estuvo vinculado con la decisión de avanzar en la construcción del edificio propio de la Escuela Secundaria Nº 5 Emma Nozzi, una obra largamente esperada por Bahía San Blas.

“Hoy les traigo un regalo. He decidido para San Blas construir la Escuela Secundaria Nº 5 por 1.100 millones de pesos, con los recursos depositados en el Banco Provincia de Buenos Aires, de la cuenta de la Municipalidad”, anunció el intendente.

La institución cuenta actualmente con una matrícula de 89 alumnos y comparte instalaciones con la Escuela Primaria Nº 7. Comenzó a funcionar en 2004 como anexo de la Escuela Secundaria Nº 4 y obtuvo su identidad institucional el 1 de julio de 2011.

El proyecto contempla seis aulas, sectores administrativos y sanitarios, con más de 481 metros cuadrados cubiertos y 49 metros cuadrados semicubiertos, y una inversión estimada superior a los 1.100 millones de pesos, con financiamiento previsto a través del Fondo Educativo Municipal.

La obra había sido licitada en junio de 2023 y que la empresa adjudicataria recibió un anticipo de 40 millones de pesos, a valores históricos, sin iniciar los trabajos ni reintegrar los fondos.

Ante esta situación, el Municipio inició las acciones legales correspondientes para reclamar su devolución y avanzar hacia una nueva licitación. (Agencia Carmen de Patagones)