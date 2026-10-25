Capturan dos hombres por robar una heladería en Carmen de Patagones

Dos hombres de de 20 y 22 años fueron aprehendidos luego de robar una heladería en Carmen de Patagones

El hecho ocurrió en la noche del sábado, en un comercio ubicado en Juan de La Piedra y Julián Murga.

Según se indicó, minutos antes de las 21, los delincuentes amenazaron a una empleada con un arma de fuego, sustrayendo un teléfono celular y dinero en efectivo, y luego se escaparon a pie.

Seguidamente, personal policial, luego de recabar características de los delincuentes y verificar las cámaras de seguridad de la zona, montaron un operativo cerrojo y los interceptaron en Juan de la Piedra y Buenos Aires.

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Al ser cacheados se constata que entre sus prendas poseían un cuchillo tipo Tramontina y el teléfono celular robado.

Ambos sujetos fueron trasladados a la sede policial. Tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15 del Departamento Judicial de Bahía Blanca. (Agencia Carmen de Patagones)