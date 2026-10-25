Tres encapuchados armados asaltaron una pañalera y se enfrentaron a tiros con la Policía

Tres hombres encapuchados y armados asaltaron anoche una pañalera ubicada en José Ingenieros al 2200 y se enfrentaron a tiros con efectivos policiales que acudieron al lugar tras un llamado de emergencia.

El hecho se conoció el pasado sábado, alrededor de las 22.15, cuando se alertó sobre el ingreso de los tres sospechosos al comercio.

Según la información policial, al arribar los móviles se produjo un enfrentamiento con disparos. Durante la situación, los asaltantes utilizaron al dueño del local como escudo y luego escaparon por los patios traseros de las propiedades linderas.

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Los delincuentes sustrajeron dinero en efectivo antes de huir.

De acuerdo con el parte, tanto el personal policial como las víctimas resultaron ilesos.

En el lugar trabajaron efectivos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) local y de la Policía Comunal, que intervienen en la investigación del hecho.