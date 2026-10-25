Avanzan tres trabajos en espacios públicos y de salud en la villa balnearia

La construcción del Salón de Usos Múltiples (SUM) de Pehuen Co registra un avance cercano al 80%, indicaron desde la comuna rosaleña. La obra supera los $600 millones de inversión y cuenta con financiamiento del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense.

El edificio de unos 300 metros cuadrados tendrá sanitarios, un baño adaptado para personas con discapacidad y espacios para talleres y actividades comunitarias. Ya colocaron aberturas, pisos, techos y cámaras de seguridad.

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También indicaron que avanza la ampliación de la Sala Médica de la villa balnearia, que había quedado inconclusa y que el Municipio retomó con una inversión de $16 millones. Los trabajos permitirán sumar espacios de atención, un baño, una cocina y un sector de guardado, financiados con un fondo gestionado a través de la Secretaría de Economía municipal.

Por otra parte, la plaza Carrasco incorporará juegos y mobiliario por unos $46 millones, a través del programa A Jugar a la Plaza, de la Fundación Banco Provincia. El proyecto incluye hamacas, tobogán, subibaja, mangrullo, circuito de salud, bicicleteros, mesas y bancos. También contempla el acondicionamiento de los juegos existentes.

Esta semana, el intendente rosaleño Rodrigo Aristimuño recorrió las tres obras, para supervisar el avance de las intervenciones: “Sumamos más lugares para encontrarnos, disfrutar y cuidar a nuestra gente”, expresó.

Desde el Municipio indicaron que las tres obras representan avances en infraestructura y servicios para la localidad, a partir de la recuperación de trabajos pendientes y de gestiones, articulando recursos de distintos organismos para concretar proyectos en el distrito.

