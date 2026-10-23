Secuestran un cuchillo tras una denuncia por amenazas de muerte
En el barrio Albatros XIV.
La Policía de Punta Alta allanó ayer una casa del barrio Albatros XIV por una causa de amenazas agravadas y secuestró un cuchillo.
Según informaron desde la Comisaría local, la investigación comenzó el lunes, cuando un hombre de 59 años denunció que fue agredido y amenazado de muerte por un grupo de personas, en el frente de su vivienda. Entre los sospechosos se encontraba un vecino de 21 años.
A partir de las tareas realizadas, el Juzgado de Garantías Nº 4 dispuso el allanamiento, durante el cual el personal del Destacamento Zona Norte y del GTO lograron incautar un cuchillo de trinchar mediano, con hoja lisa y punta, considerado de interés para la causa.