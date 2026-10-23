Secuestran un cuchillo tras una denuncia por amenazas de muerte

La Policía de Punta Alta allanó ayer una casa del barrio Albatros XIV por una causa de amenazas agravadas y secuestró un cuchillo.

Según informaron desde la Comisaría local, la investigación comenzó el lunes, cuando un hombre de 59 años denunció que fue agredido y amenazado de muerte por un grupo de personas, en el frente de su vivienda. Entre los sospechosos se encontraba un vecino de 21 años.

A partir de las tareas realizadas, el Juzgado de Garantías Nº 4 dispuso el allanamiento, durante el cual el personal del Destacamento Zona Norte y del GTO lograron incautar un cuchillo de trinchar mediano, con hoja lisa y punta, considerado de interés para la causa.

