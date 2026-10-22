Convocan a un "abrazo solidario" por el cierre de las farmacias del IOSFA

La seccional Punta Alta de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una manifestación en la farmacia local del IOSFA, la obra social del personal militar y civil de las Fuerzas Armadas.

Será el próximo lunes 26, desde las 10, y consistirá en un "abrazo solidario" a la farmacia ubicada en inmediaciones del puesto Nº 2 de ingreso a la base naval Puerto Belgrano.

Es en reclamo de respuestas ante el anuncio del cierre de las farmacias de la obra social, en el marco de una crisis financiera de la prestataria que desembocó en su disolución y que afecta a miles de afiliados y sus familias, además de que genera incertidumbre sobre la situación de los trabajadores.

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"La gran familia naval sin medicamentos, los trabajadores en la calle y aportes de la obra social a la basura. Defensamos nuestra farmacia y los puestos laborales. Unámonos como comunidad rosaleña por un espacio que es fundamental para todos", indicaron desde el gremio.

Según se informó, la decisión de cerrar las farmacias se tomó porque la nueva prestataria no pidió su traspaso, por lo que se ordenó cerrar y dar de baja las habilitaciones sanitarias.

La medida, que alcanza a 31 establecimientos en Punta Alta, Puerto Belgrano, Bahía Blanca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mar del Plata, Ushuaia, Comodoro Rivadavia, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Rosario y Santa Fe, no explica cómo se garantizará el acceso de afiliados a los medicamentos, ni la situación laboral de los empleados.