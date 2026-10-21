Piden a la Autoridad del Agua que haga públicas las mediciones ambientales de la Planta Depuradora

El Concejo Deliberante de Coronel Rosales aprobó por unanimidad un pedido para que los responsables regionales de la Autoridad del Agua (ADA) publiquen los resultados de las inspecciones que se realizan sobre la Planta Depuradora de Punta Alta, ubicada en Belgrano y Dorrego.

Este proyecto del bloque Bien Común surge luego de que la titular del ente regulador del servicio de agua y cloacas en la región, Nerea Bastianelli, anunciara en Punta Alta que "se están efectuando relevamientos sobre el funcionamiento y tratamiento de los líquidos cloacales en Coronel Rosales".

"La Autoridad del Agua tiene el deber constitucional de informar a la comunidad sobre cómo funciona la Planta Depuradora y su impacto ambiental. Su referente regional reconoció que hacen mediciones; es tiempo de que las publiquen", dijo el concejal Daniel Medina, autor de la iniciativa.

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"ABSA se esfuerza por difundir los controles y mediciones de cianobacterias en el dique Paso Piedras, así como los convenios que celebra para mejorar esa operatividad sobre el agua que ingresa a la red. Entiendo que ese mismo criterio debería existir sobre las plantas depuradoras y su vertido", agregó.

"Desde 2019 que no recibimos informes ambientales oficiales sobre la planta de Punta Alta. Debería existir un protocolo que obligue a publicar estas cifras y disponer su publicidad", señaló.

Según Medina, son datos vitales para proteger la salud pública y para determinar si los vertidos cloacales condicionan el uso recreativo del balneario Arroyo Pareja, así como para determinar acciones frente a una posible contaminación ambiental por fallas o limitaciones en la planta.

El mes pasado, el Concejo Deliberante aprobó otra propuesta de Bien Común para que el Municipio informe sobre el estado bacteriológico del agua del balneario y que ABSA difunda los controles que se realizan en la planta y su vida útil.