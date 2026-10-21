Financiera denunciada: "No hay voluntad de devolver el dinero", dijo una damnificada

Mientras la justicia analiza los elementos secuestrados en los allanamientos vinculados a la causa en la que se investiga al responsable de la financiera puntaltense FiSUR, una de las damnificadas aseguró que no observan voluntad de devolver el dinero que depositaron.

"A partir de septiembre del año pasado la gente no pudo realizar más extracciones presenciales. Hay quienes tienen ahorros de muchos años y otras personas que vendieron propiedades y depositaron allí su dinero", sostuvo Noelia Cruz en declaraciones al programa Panorama de LU2.

Días atrás la policía allanó una vivienda ubicada en Avellaneda al 500, donde reside Alberto Alfonsi, titular de la financiera, y las oficinas de Humberto al 500.

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Durante los registros, se secuestraron diversos elementos que serán analizados para esclarecer lo sucedido.

"Estoy en un grupo en el que somos casi 200 personas, pero hay damnificados distribuidos por todos lados".

Agregó que "hace 15 días fuimos a reclamarle a la casa, salió y nos dijo que estaba enfermo y no podía asistir a la financiera. Mencionó que a los pocos días iba a estar en las oficinas, pero cuando concurrimos nos encontramos con un cartel de que estaba cerrado porque no había sistema".

"hace casi un mes que no abren. Están las oficinas cerradas y no hay personal ni vigilancia. No hay movimiento", detalló.

Fuentes del Ministerio Público indicaron que hasta el momento se recibieron denuncias de casi 50 damnificados, perjudicados por montos totales de casi 200 mil dólares y cerca de 450 millones de pesos.

"Creemos que no hay voluntad de devolver el dinero. Hace un año que nos viene diciendo que hoy, que mañana, que la semana que viene, pero no se resuelve nada. Si bien él está inhibido de vender sus propiedades, no hay respuesta hasta el momento. Es mucho el dinero invertido allí", finalizó.