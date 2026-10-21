Drama en el barrio Evita: entraba el auto a su casa y mató a su beba

Un drama familiar de alcance inconmensurable se produjo ayer, sobre las 19.30, en el barrio Evita, cuando un hombre que ingresaba el auto en su garaje atropelló y mató a su pequeña hija, de apenas un año.

El desgraciado suceso se produjo en una vivienda de Santa María al 600 y cuando llegó personal de la comisaría Primera al lugar, alertado por un llamado al 911, confirmó la mecánica del hecho.

Se estableció que el hombre, de 31 años, ingresaba su vehículo Fiat blanco a la cochera del domicilio y que, en esas circunstancias, no advirtió la presencia de la pequeña, que aparentemente gateaba en el lugar.

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"La casa tiene una cochera en subida y, cuando llega el papá para ingresar el auto, la beba aparentemente estaba al cuidado de una hermana suya de 11 años", comentó una fuente de la investigación.

La niña fue trasladada de urgencia por medios particulares a un hospital, donde se constató su fallecimiento.

Al lugar concurrieron peritos de la Policía Científica, bajo la dirección de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1, a cargo del fiscal Cristian Aguilar.

El hecho que se investiga fue encuadrado como homicidio culposo.