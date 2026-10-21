La UNS reconocida a nivel mundial por el programa de ahorro energético

La campaña “Hacé foco y cuidá”, la iniciativa de la UNS para promover el cuidado de la energía que recientemente fue reconocida por la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE) tiene una inversión de 4 millones de pesos y ha logrado un ahorro de 125.

La iniciativa resultó segunda en las preferencias para el Premio a la Excelencia Energética entre 155 proyectos de 21 países postulados en la categoría educativa.

De ese modo, la propuesta fue difundida a través de tótems y pósters durante la undécima Semana de la Energía, que la entidad continental celebró en República Dominicana entre el martes 6 y el viernes 9 de octubre, con participación de especialistas y conferencistas de trayectoria.

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La OLACDE anticipó además que “remitirá materiales gráficos digitales especialmente desarrollados para cada proyecto destacado”. Esos productos “podrán ser utilizados por sus responsables para comunicar y difundir la iniciativa en sus propias redes sociales y canales institucionales, poniendo en valor su participación en esta edición del Premio y su contribución al sector energético”.

La organización evaluó el diseño, desarrollo y resultados de “Hacé foco y cuidá”, que ―como informó Enfoque U― en su primer año se tradujo en ahorros del 11% en el consumo de energía eléctrica y 18% en el de gas natural, con una reducción global de 15%.

Los porcentuales ilustran el alivio para el deteriorado presupuesto universitario. Hasta el inicio de la campaña, el pago de esos servicios concentraba aproximadamente el 15% de lo destinado a los llamados gastos de funcionamiento.

Al beneficio económico se sumó el ecológico, en particular con la disminución de la huella de carbono: se evitaron emisiones por unas 443 toneladas de dióxido de carbono equivalente, 261 por el menor consumo de gas natural y 182 por el de energía eléctrica.

“Hacé foco y cuidá” constituyó la primera iniciativa integral de la UNS en materia de sensibilización y gestión del consumo energético, articulando comunicación, capacitación y acciones operativas. Los resultados evidencian que la combinación de concientización, gestión y compromiso institucional puede traducirse en mejoras reales, medibles y sostenidas, y sientan las bases para una política de gestión energética consolidada en el tiempo”, destacó el informe final del primer año de su implementación.

En junio último la campaña inició su segunda etapa, que busca consolidar las buenas prácticas difundidas en la primera y ampliar la participación en todos los sectores de la comunidad de la UNS. Además, la institución se ha mostrado dispuesta a compartir su experiencia con otras entidades que pretendan mejorar su eficiencia energética. El miércoles 7, por caso, el pleno del Consejo Superior aprobó la suscripción de un convenio específico para que la campaña pueda aplicarse en el ámbito del Puerto bahiense.

La valoración de la OLACDE “nos pone muy orgullosos, porque es el reconocimiento a un esfuerzo institucional en un contexto de recorte presupuestario”, comentó la economista especializada en Economía de la Energía María María Ibáñez Martín, artífice de la campaña en 2024.

La especialista resaltó que la iniciativa dejó a la UNS durante su primer año un beneficio neto de unos 121 millones de pesos, porque su implementación demandó cuatro millones y permitió ahorrar alrededor de 125. Ese aspecto, señaló, fue especialmente valorado en el dictamen de OLACDE. “Es frecuente oír que se desprecia el efecto de las acciones de eficiencia, porque se las visualiza atadas a recambios de equipamiento o cuestiones estructurales, pero también pueden lograrse cosas muy buenas con consciencia comunitaria”, concluyó.