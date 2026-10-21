Asensio seguirá preso: la Justicia dictó la preventiva del entrenador de hockey

La jueza de Garantías N° 4, Marisa Promé, aceptó el pedido del fiscal Diego Torres y convirtió en prisión preventiva la detención del entrenador de hockey Horacio Norberto Asensio, acusado de abuso sexual.

Al reconocido adiestrador le imputan el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido por el encargado de la educación o la guarda de la víctima, una exjugadora de Monte Hermoso, cuando el sospechoso era entrenador en esa ciudad, hace más de una década.

Asensio fue detenido a mediados de septiembre en Mar del Plata (en ese momento era entrenador en el club Sporting de esa ciudad).

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En principio se lo vinculó con dos o tres abusos sexuales a jugadoras menores de hockey en Monte Hermoso, aunque finalmente solo una de las supuestas víctimas lo denunciaron y las otras desistieron de hacerlo, aunque prestaron testimonio.

La detención se produjo en la vivienda del exfuncionario montehermoseño en Mar del Plata, en el bosque Peralta Ramos.

Hoy está alojado en la cárcel de Villa Floresta y en principio continuará en ese lugar, aunque resta que la jueza Promé resuelva un pedido de arresto domiciliario por parte de la defensa de Asensio, representada por el abogado Maximiliano De Mira.