Los intendentes podrán usar fondos del Inmobiliario Rural para obras hídricas

La Cámara de Diputados provincial convirtió ayer en ley el proyecto del senador de Unión y Libertad, Sergio Vargas, que habilita por seis meses a los 135 municipios bonaerenses a reasignar los fondos coparticipados del Impuesto Inmobiliario Rural hacia obras hídricas ante la inminente llegada de El Niño, que podría generar crecidas de los ríos y anegamientos en diferentes regiones.

La norma permite que los intendentes puedan disponer de hasta el 100% de los fondos que se utilizan para el mantenimiento de los caminos rurales para obras que permitan mitigar los efectos del fenómeno climático asociado al calentamiento anormal del océano Pacífico ecuatorial, que puede provocar lluvias intensas e inundaciones en nuestro país.

En la legislación actual, los fondos recaudados del Impuesto Inmobiliario Rural son distribuidos un 65% al Ejecutivo provincial, un 12% al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales, un 3% al Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales y Saneamiento Ambiental y un 20% a los municipios en concepto de retribución por la administración del tributo.

La iniciativa de Vargas, acompañada por su compañera de bancada Silvana Ventura, busca dotar de mayor poder de acción a los intendentes bonaerenses para ejecutar obras críticas de drenaje pluvial, dragado de canales, reparación de alcantarillas y adquisición de equipamiento hídrico.

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Durante la sesión en la Legislatura, el diputado peronista y exintendente de Daireaux, Alejandro Acerbo, destacó la iniciativa y recordó que el gobierno nacional de Javier Milei no giró a los municipios el dinero correspondiente al Fondo Hídrico.

“Habría que exigirle a Nación que se aplique el Fondo Hídrico a la totalidad de proyectos que cada intendente sabe que debe afrontar en este período. No deberíamos tratar este proyecto hoy, pero lo tenemos que votar porque tenemos a El Niño por delante”, remarcó Acerbo.

Vargas advirtió que “condenar a los municipios a la rigidez burocrática de solo poder perfilar caminos de tierra cuando la red de canales se desborda, es gobernar de espaldas a la cruda realidad de nuestros productores. Si no flexibilizamos con urgencia el uso de estos recursos, nuestra red vial rural desaparecerá bajo el agua”, alertó.

No obstante, el legislador aclaró que la reasignación de los recursos constituye una “facultad” y no una obligación para los distritos, por lo que cada representante local podrá decidir si utiliza los fondos para atender la emergencia o mantiene su destino original para los caminos rurales, muchos de los cuales sufrieron severos daños a raíz de las vicisitudes climáticas de los últimos meses.

Vargas afirmó: “Sabemos cuáles son las consecuencias para los vecinos cuando el Estado llega tarde o se olvida con este tipo de fenómenos climatológicos, lo vivimos en Bahía Blanca con la tormenta, por eso, con este proyecto lo que buscamos es desatarle las manos a los intendentes, que conocen las necesidades de sus vecinos”.