Intendentes de la Sexta sumarán maquinaria por el posible impacto del fenómeno de El Niño”

Los municipios de Monte Hermoso, Tres Arroyos, Villarino, Coronel Pringles y Gonzales Chaves, firmaron hoy convenios de leasing con el Banco Provincia para la compra de bienes de capital en sus distritos, durante un acto en la Gobernación bonaerense.

“Los distritos fueron asumiendo cada vez más funciones en materia de salud, educación, obra pública y acceso a la tierra. Hemos extendido el alcance del leasing porque es un instrumento que ya ha demostrado que funciona para facilitar a los distritos el acceso a equipamiento fundamental para la gestión local”, destacó el gobernador Axel Kicillof tras suscribir junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, convenios de leasing con trece intendentes para destinar $7.855 millones a la compra de bienes de capital en sus distritos.

A partir de la “Línea Municipios 2026” de Provincia Leasing, los municipios acceden a financiación para la adquisición de maquinarias, equipamiento de salud y seguridad, vehículos y bienes para obra pública y servicios urbanos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En ese contexto, Cuattromo destacó que la entidad crediticia está, “financiando el acceso a maquinaria, acoplados y herramientas que van a ser muy útiles para prevenir también el posible impacto del fenómeno de El Niño”.

“Lo hacemos trabajando en conjunto con todos los intendentes, conscientes de que esta etapa tan compleja de nuestro país requiere inversión y un rol activo de la banca pública”, señaló.

Entre los jefes comunales que se hicieron presentes, estuvieron Hernán Arranz (Monte Hermoso); Pablo Garate (Tres Arroyos) Carlos Bevilacqua (Villarino) Lisandro Matzkin (Coronel Pringles) y Lucía Gómez (Adolfo Gonzales Chaves), entre otros.

Además, a través de “Provincia Microcréditos” se otorgó financiamiento a emprendedores y emprendedoras independientes de 8 municipios, entre ellos Daireaux, mediante financiamiento a tasa subsidiada. (De nuestra agencia en La Plata)