La Colina: polémica por la utilización de un bidón de glifosato para preparar comida en la fiesta del pueblo

Durante los festejos por el aniversario de la localidad de La Colina, en el partido de General La Madrid, se detectó el uso de un envase recortado de glifosato para manipular verduras destinadas a la preparación de un chorizo a la pomarola servido a los asistentes.

El hecho se conoció a partir de videos difundidos entre los vecinos, en los que se observaba sobre una mesa de trabajo un bidón plástico blanco recortado con la etiqueta visible del herbicida agrícola. Tras la viralización de las imágenes en redes sociales y grupos de mensajería, la comunidad manifestó su preocupación por la falta de controles bromatológicos en un evento masivo.

Ante las repercusiones, la Municipalidad de General La Madrid emitió un comunicado oficial en el que confirmó el incidente y admitió que se emplearon recipientes que pertenecieron a un producto fitosanitario para el traslado de insumos comestibles.

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En el documento, las autoridades asumieron la responsabilidad por la falta de supervisión, señalaron que iniciaron averiguaciones internas para esclarecer el hecho, ofrecieron disculpas públicas a los vecinos y se comprometieron a reforzar las medidas de control en la manipulación de alimentos en futuros eventos comunitarios.

El comunicado del Municipio: reconocimiento, disculpas y averiguaciones

Ante la magnitud del revuelo, la Municipalidad de General La Madrid emitió en las últimas horas un comunicado oficial en el que reconoció lo sucedido.

"Desde el Municipio de General La Madrid nos dirigimos a la comunidad para informar sobre la situación detectada tras la finalización de los festejos del aniversario de La Colina, relacionada con el traslado de parte de los insumos comestibles utilizados durante el evento", señalaron en el inicio del documento.

En ese sentido, las autoridades admitieron: "Se constató que recipientes que pertenecieron a un producto fitosanitario comercializado hace al menos 20 años fueron utilizados de manera inadecuada para el traslado de alimentos".

Asimismo, el Ejecutivo comunal remarcó su responsabilidad directa sobre el hecho: "Como gestión de gobierno, asumimos la responsabilidad absoluta que nos compete en la supervisión y control de la organización de este acontecimiento. Frente a este hecho, nos encontramos realizando las averiguaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y brindar información certera a la comunidad".

Por último, concluyeron con un pedido de disculpas públicas y el compromiso de reforzar las medidas preventivas: "Lamentamos profundamente lo ocurrido, pedimos sinceras disculpas a los vecinos y reafirmamos nuestro compromiso de extremar los controles en la manipulación de alimentos en futuros eventos, adoptando las medidas pertinentes para evitar que un hecho de estas características vuelva a repetirse". (Fuente: Diario El Orden de Pringles)