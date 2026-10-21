Fraude hereditario: el juicio a Corrado se pasó para abril de 2027

La jueza María Mercedes Rico, subrogante del Juzgado Correccional Nº 2, resolvió que el juicio oral y público contra María Marta Corrado, imputada por el delito de estafa, se desarrolle en abril de 2027.

El debate al cual deben a someter a la exfiscal penal y exdiputada provincial debía iniciarse esta semana pero fue postergado por razones de salud de la defensa.

Ahora la jueza reprogramó las audiencias para los días 12, 13, 14, 15 y 16 de abril venideros.

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La acusación sostiene que Corrado llevó a cabo maniobras estafatorias para desapoderar de la herencia sucesoria de su excuñado, Adolfo José Luis Herro -asesinado en Cariló el 25 de julio de 2005-, afectando los derechos de su hijo y único heredero universal, Maximiliano Antonio Rodríguez Labastía.

De acuerdo con la causa, un grupo de familiares y conocidos ejecutó diversas acciones para vaciar el acervo sucesorio e impedir que el heredero accediera a los bienes que le correspondían.

En octubre de 2022, seis integrantes de ese entorno familiar y social ya habían sido juzgados y absueltos por el titular del Juzgado Correccional Nº 1, Gabriel Giuliani, aunque ese fallo fue recurrido y se encuentra pendiente de resolución definitiva.