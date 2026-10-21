Fraude hereditario: el juicio a Corrado se pasó para abril de 2027
La exfiscal y exdiputada deberá responder por supuestas estafas con la herencia sucesoria de su excuñado, Adolfo Herro.
La jueza María Mercedes Rico, subrogante del Juzgado Correccional Nº 2, resolvió que el juicio oral y público contra María Marta Corrado, imputada por el delito de estafa, se desarrolle en abril de 2027.
El debate al cual deben a someter a la exfiscal penal y exdiputada provincial debía iniciarse esta semana pero fue postergado por razones de salud de la defensa.
Ahora la jueza reprogramó las audiencias para los días 12, 13, 14, 15 y 16 de abril venideros.
La acusación sostiene que Corrado llevó a cabo maniobras estafatorias para desapoderar de la herencia sucesoria de su excuñado, Adolfo José Luis Herro -asesinado en Cariló el 25 de julio de 2005-, afectando los derechos de su hijo y único heredero universal, Maximiliano Antonio Rodríguez Labastía.
De acuerdo con la causa, un grupo de familiares y conocidos ejecutó diversas acciones para vaciar el acervo sucesorio e impedir que el heredero accediera a los bienes que le correspondían.
En octubre de 2022, seis integrantes de ese entorno familiar y social ya habían sido juzgados y absueltos por el titular del Juzgado Correccional Nº 1, Gabriel Giuliani, aunque ese fallo fue recurrido y se encuentra pendiente de resolución definitiva.