Llegar a fin de mes: qué opinaron los lectores de La Nueva. sobre los dichos de Milei

"Es imposible ahorrar", "no sabe cuánto cuesta un kilo de carne" y "que se vaya ya" fueron algunas de las expresiones que dejaron los participantes de una encuesta de La Nueva. en Instagram, tras las declaraciones de Javier Milei sobre las dificultades para llegar a fin de mes.

El 68 % de quienes respondieron la consulta eligió la opción "Milei no tiene idea lo que dice". En tanto, el 20 % manifestó que llega a fin de mes, aunque cada vez le cuesta más, y el 12 % dijo estar de acuerdo con el presidente.

La encuesta se realizó en medio de la repercusión que tuvieron los dichos del mandatario, quien calificó de "pelotudez" la afirmación de que los argentinos se quedan sin dinero antes de terminar el mes. Milei también cuestionó cómo pueden vivir durante los diez días restantes quienes aseguran quedarse sin plata el día 20.

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El costo de vida, en el centro de los comentarios

Además de votar, los usuarios compartieron sus opiniones sobre la situación económica.

Los comentarios incluyeron críticas al Gobierno y referencias al aumento de los alimentos y a las dificultades para ahorrar. La publicación también recibió numerosos insultos y expresiones de rechazo.

Las respuestas pusieron de manifiesto el tono de la discusión que despertaron las declaraciones presidenciales entre quienes participaron.

Los resultados corresponden a una consulta abierta y voluntaria en Instagram, por lo que reflejan exclusivamente las opiniones de sus participantes y no representan necesariamente al conjunto de la población.

La Nueva. invita a los lectores a continuar participando en el foro ubicado debajo de esta nota. Allí podrán responder la misma pregunta y compartir sus opiniones.