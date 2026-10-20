“Desmontando operetas": Milei cargó otra vez contra la prensa, ahora por la gente que no llega a fin de mes

El presidente Javier Milei volvió a referirse a la polémica por la gente que no llega a fin de mes y esta vez apuntó contra el periodismo por "haber repetido como loros una frase sin sentido".

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario sostuvo: "A los periodistas que están tan ardidos por mi contrargumento a la frase de 'la gente no llega a fin de mes; se quedan sin plata al día 20' entiendo que se sientan mal por haber repetido como loros una frase sin sentido".

"Ahora bien, en lugar de caer en todo tipo de falacias como la 'ad populum' (por ej. 'todos los encuestadores dicen' o la 'ad hominem' (contesta en forma burlona, le falta calle) propongo que demuestren no ser tan precarios y contesten ¿cómo vive durante 10 días una persona sin comer y sin beber?", planteó.

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Y agregó: "Si van a usar el argumento del uso de la tarjeta, más allá que demuestra que no son dignos de crédito por ignorantes, sugiero que se pregunten ¿qué ocurre al mes siguiente? Y así repetir el ejercicio hasta que entiendan la lógica intertemporal del crédito".

"Por otra parte, el argumento contra la opereta de la mora fue refutado varias veces", recordó y marcó: "Esto es, si no lo entienden sugiero escucharlo todas las veces que sea necesario hasta que entiendan así no repiten estupideces".

"Esto es, traten de entender cómo ha cambiado el crédito, los préstamos de altas tasas y bajo monto y la dinámica después de un shock político con freno en el crédito", señaló

Y cerró: "Entiendo que en general son muy pobres intelectualmente pero no es tan difícil".

El martes durante su discurso en Argentina Oil & Gas Expo 2026 en Neuquén, el jefe de Estado calificó como "una pelotudez del tamaño de una casa" las afirmaciones de que dos tercios de los argentinos no llegan a fin de mes.

"Voy a usar una pelotudez emblemática que impulsó el kirchnerismo. Ya operaron con eso y este fin de semana volvieron a tirar esa operación y ahora la estaban moviendo desde los corruptos de los medios de comunicación", aseveró. (NA)