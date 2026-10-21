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ABSA realizará trabajos este jueves en el Juan Lópes

La intervención será en las intersecciones de Thompson y Arango; y en Cittá y Chubut.

Foto Archivo La Nueva

Aguas Bonaerenses informa que se realizarán tareas en el barrio Juan Lópes que tendrán impacto en el suministro y la presión de agua en el sector.

Los mismos corresponden al plan de recambio de cañerías que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DiPAC), y producirán falta de agua el barrio Juan Lopes y alrededores.

Por lo expuesto, se solicita a las personas usuarias realizar reservas domiciliarias y utilizar el recurso únicamente para cubrir las necesidades esenciales hasta la normalización del servicio.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

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