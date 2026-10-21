ABSA realizará trabajos este jueves en el Juan Lópes

Aguas Bonaerenses informa que se realizarán tareas en el barrio Juan Lópes que tendrán impacto en el suministro y la presión de agua en el sector.

Los mismos corresponden al plan de recambio de cañerías que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DiPAC), y producirán falta de agua el barrio Juan Lopes y alrededores.

Por lo expuesto, se solicita a las personas usuarias realizar reservas domiciliarias y utilizar el recurso únicamente para cubrir las necesidades esenciales hasta la normalización del servicio.

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Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.