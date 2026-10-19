Por licencia médica, suspendieron el juicio por estafa a la exdiputada María Marta Corrado

La Justicia acaba de suspender el juicio que se le iba a realizar a la exdiputada provincial bahiense María Marta Corrado, acusada de participar de un presunto fraude hereditario.

En horas de la noche del lunes, la jueza María Mercedes Rico, subrogante del Juzgado en lo Correccional Nº 2, tomó la medida ya que el abogado defensor de la exlegisladora, Martín De Prada, había presentado un certificado debido a un problema de salud y no había podido presentarse a la audiencia.

Por esta razón, la primera jornada del juicio había debido suspenderse en la mañana del lunes.

En los próximos días la magistrada fijará una nueva fecha de debate.

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“No hay delito”

En la mañana del lunes, Corrado había dicho encontrarse tranquila porque "no hay delito".

"Este juicio ya fue resuelto, no entendí muy bien por qué se lleva a cabo. La causa principal se resolvió oportunamente con la absolución de los acusados, porque no hay delito. Aquel jovenzuelo que reclamaba la indemnización debe ser abuelo", ironizó.

"Él (por Maximiliano Rodríguez Labastía) tiene su derecho de reclamar. Son cosas que han pasado. Una cosa es lo que puede plantear y otra cosa es que un juez nos dé la razón. Acá hubo varios imparciales, porque la Cámara también consideró que no había delito. No alcanzo a entender mucho la insistencia, pero estoy a derecho", dijo.

Corrado aclaró que no solo el abogado De Prada presentó un certificado de salud sino que ella también tendría que estar en reposo por haber sufrido una fractura por estrés en uno de sus talones.

"Esto sucedió en julio de 2005, más de 21 años… ¿Qué cabeza puede aguantar psíquicamente un acoso, una persecución, un capricho? Yo no me siento ni víctima ni me hago la víctima, pero hay que aguantar...", dijo.