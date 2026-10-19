Fraude hereditario: se inicia el juicio a la exdiputada María Marta Corrado

Desde hoy y hasta el viernes, en dependencias del Juzgado Correccional Nº 2, se llevará a cabo el debate oral y público para analizar la conducta de la exdiputada y exfiscal María Marta Corrado por delito de estafa.

El caso estará bajo el análisis de la jueza María Mercedes Rico, quien subroga en dicho juzgado.

Corrado está acusada de haber realizado maniobras estafatorias tendientes a desapoderar de la herencia sucesoria perteneciente a su excuñado, Adolfo José Luis Herro, que le correspondía al hijo y único heredero universal Maximiliano Antonio Rodríguez Labastía.

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Según la causa, los hechos se registraron a partir del 25 de julio de 2005, fecha en la que se produjo la muerte de Adolfo Herro.

Allí un grupo de personas de la familia y amigos, entre los que se encontraba Corrado, habrían llevado a cabo diversas acciones para vaciar el acervo sucesorio lo que le impidió a Rodríguez Labastía acceder a lo que por derecho le correspondía.

En octubre de 2022 fueron juzgados por el hecho -y absueltos- 6 integrantes de la familia y amigos.

El fallo del doctor Gabriel Giuliani, titular del Juzgado Correccional Nº 1, fue recurrido y se encuentra pendiente de resolución definitiva.