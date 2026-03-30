En octubre juzgarán a la exdiputada María Marta Corrado por estafa

Entre el 19 y el 23 de octubre de este año, el Juzgado en lo Correccional Nº 1 tendrá a su cargo el juicio a la exdiputada María Marta Corrado, acusada del delito de estafa.

El debate será dirigido por la jueza María Mercedes Rico, que actuará como subrogante.

Corrado se encuentra acusada de haber realizado maniobras estafatorias tendientes a desapoderar de la herencia sucesoria perteneciente a su excuñado, Adolfo José Luis Herro, que le correspondía al hijo y único heredero universal, Maximiliano Antonio Rodríguez Labastía.

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Según la causa, los hechos ocurrieron a partir del 25 de julio de 2005, fecha en la que se produjo el crimen de Herro.

Allí un grupo de personas de la familia y amigos, entre los que se encontraba Corrado, llevaron a cabo diversas acciones para vaciar el acervo sucesorio, lo que le impidió a Rodríguez Labastía acceder a lo que por derecho le correspondía.

En octubre de 2022 fueron absueltos por el mismo hecho seis integrantes de la familia y amigos.

El fallo del doctor Gabriel Giuliani, titular del Juzgado Correccional Nº 1, fue recurrido y se encuentra pendiente de resolución definitiva.