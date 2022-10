Caso Herro: "El fallo, jurídicamente, es una suerte de burla"

Luego del fallo que absolvió ayer a 6 integrantes y allegados de la familia Herro, acusados de estafa en el marco de una herencia, el abogado del denunciante confirmó que va a apelar y consideró que el fallo "jurídicamente es una suerte de burla".

Juan Francisco Carnero, representante de Maximiliano Rodríguez Labastía, único hijo natural y heredero del contador Adolfo Herro, asesinado en 2005 en Cariló, se mostró sorprendido por los argumentos del juez Gabriel Giuliani.



Rodríguez Labastía, de pie, junto al fiscal Lopazzo y el abogado Carnero.

"Durante el debate estuvimos más de 10 días yendo con una cantidad de testigos por demás considerable. Eran más de 20 que declararon cada uno más de 2 horas, todos diciendo que toda la familia sabía, que todo el mundo conocía a Maximiliano y la sentencia no analizó nada del debate. Eso nos llamó la atención. Esta resolución la podrían haber dictado 6 meses antes y tendría el mismo resultado que ayer", dijo Carnero.

El titular del Juzgado en lo Correccional Nº 1 decidió absolver a los acusados por entender que no existió delito, ya que Rodríguez Labastía quedó confirmado jurídicamente como hijo del contador entre 2007 y 2008, cuando la sucesión -a manos de la madre de Herro, Beatriz Pennacchiotti (ya fallecida)- estaba consumada.

El fallo benefició a los hermanos de Adolfo, Gustavo y Eugenio Herro; Juan Marini; Enrique Pérez Ronda; Hugo Osvaldo Adobatti y María Josefa Rodríguez.

"Un chico en danza"

"Quedó acreditado algo más tremendo aún, cuando ocurrió el hecho la misma familia se puso en una accionar de 'vamos a vender todo'; 'hay que vender todo porque hay un chico en danza', eso dijo en su testimonio la pareja de Adolfo Herro al momento del hecho, Lourdes Giménez.

"Me llamaron y me dijeron 'dame las escrituras, las claves, las ventas, todo'", relató la pareja del profesional asesinado.

Carnero también remarcó que era tan irrisorio el precio en que se vendieron el chalet de Cariló y el departamento en La Plata que no era necesario llevar un tasador, como pedían las defensas.

"Comprar hoy un inmueble de más de 200 metros cuadrados en la zona de Cariló, por 60 mil dólares, es una burla hoy, como hace 2 años", sostuvo.

A su vez, resaltó la rapidez con que se realizó todo el trámite porque, según dijo, la madre quedó como heredera el 15 de noviembre de 2005 y 3 días después ya estaban vendiendo los dos bienes más importantes: la casa y el departamento.

También marcó un dato que puede ser "trascendental" y que el juez omitió en el fallo: la familia continuó con la negociación de la colección de armas de Herro incluso hasta octubre de 2014 (cuando Rodríguez Labatía ya había sido declarado hijo legítimo).

El abogado desmintió otro de los argumentos de los defensores, en cuanto a que no hay acciones iniciadas desde lo civil y dijo que sí existen.

"Lo que ellos pretenden es que haya solo un reclamo de índole civil porque, como se encargaron de vender todo, saben que no van a pagar nada. Claramente, desde el día 1, no hay constancias de adónde fue a parar el dinero, lo deben haber metido abajo del colchón. Igualmente esto no veda que haya una causa penal", dijo.

La causa Corrado

El abogado también aclaró que María Marta Corrado, exmujer de uno de los hermanos Herro, llegará a juicio próximamente, al margen de este resultado.

En el caso de la exfiscal y exlegisladora, la causa viene con un trámite más lento por la cuestión de sus fueros.

"Si bien no tiene fecha de debate, va a llegar a juicio. Seguramente irá a otro juez Correccional, porque este juez ya se expidió", dijo Carnero.