Un hombre rompió estatuas en un comercio y causó disturbios en la vía pública

Un hombre de 57 años fue aprehendido este lunes por la tarde luego de protagonizar un episodio que incluyó daños en un comercio y disturbios en la vía pública.

El hecho ocurrió alrededor de las 16.30 en un local ubicado en 12 de Octubre al 500, donde esta persona ingresó provocado daños en distintas estatuas de cerámica que se encontraban en el interior.

Tras el episodio, salió a la calle y, en aparente estado de ebriedad, comenzó a ocasionar disturbios y alterar el orden público, lo que motivó la intervención de efectivos del Comando de Patrullas.

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Los uniformados procedieron a reducirlo y aprehenderlo, para luego dar intervención a las autoridades judiciales correspondientes.

Interviene la Comisaría Segunda y la UFIJ N° 15 del DJBB, juntamente con el Juzgado Correccional en turno.

La causa fue caratulada como daño e infracción a los artículos 72 y 74 del Decreto-Ley 8031/73.