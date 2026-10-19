Capturan a dos hombres por robo de elementos de vehículos

Dos hombres fueron aprehendidos este lunes, luego de haber sido sorprendidos al robar elementos de una camioneta en Pampa Central y Maldonado, y posteriormente se estableció su vinculación con otro delito cometido en inmediaciones del Hospital Penna.

Se trata de Lucas Macchi, de 37 años, y de Maximiliano Modinger, de 19.

Según se indicó, el procedimiento se inició alrededor de las 9.45, luego de que desde el Centro Único de Monitoreo advirtieran la presencia de dos hombres que intentaban abrir vehículos estacionados en el sector de Pampa Central y Maldonado.

A partir de esta información, efectivos del Comando de Patrullas interceptaron a los sospechosos en Chaco y Maldonado, luego de que fueran observados saliendo de una camioneta Fiat Fiorino.

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Al momento de la identificación, ambos tenían en su poder ropas deportivas y alimentos, elementos que fueron reconocidos por el propietario del vehículo como de su pertenencia.

Asimismo, se procedió al secuestro de un teléfono celular Motorola G04S de color azul, con funda transparente, cuya procedencia no pudo ser acreditada inicialmente por los aprehendidos.

Posteriormente se logró establecer que el teléfono había sido sustraído alrededor de las 8.30 del interior de un camión de reparto estacionado en inmediaciones del Hospital Penna.

En ese mismo hecho también habían sido sustraídos un par de guantes negros marca Vértigo, los cuales se encontraban entre los elementos que tenían en su poder los aprehendidos.

Los aprehendidos fueron trasladados a la Comisaría Quinta y quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15. La carátula es hurtos reiterados.