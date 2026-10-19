Allanamientos simultáneos y secuestro de dispositivos en una causa por el envio de imágenes íntimas de una menor

En el marco de una causa investigada por la UFIJ Nº 20, a cargo del fiscal Rodolfo De Lucia, el Juzgado de Garantías Nº 1 ordenó el allanamiento de una vivienda y el registro del lugar del trabajo de una persona investigada por delitos contra la integridad sexual y coacción agravada hacia una menor de edad.

Los procedimientos se realizaron en avenida Colón al 100 de Punta Alta y en el “Comando Anfibios” de la Base Naval de Puerto Belgrano, ubicado en las calles internas de esa Base Naval.

El expediente se inició tras la denuncia radicada por familiares de una menor de edad, quienes alertaron sobre el envio del material de fotos íntimas que la menor se había tomado y la recepción de amenazas y exigencias -mediante perfiles falsos en redes sociales- para coaccionar a la víctima con el fin de que le enviara a esa persona más fotos íntimas.

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A raíz de las tareas investigativas desplegadas por personal de Cibercrimen, se recolectaron elementos probatorios -incluyendo análisis de direcciones IP, registros de líneas telefónicas e impactos de antenas- que permitieron vincular de forma presunta al investigado, quien había sido pareja de la madre, con la creación y administración de los perfiles utilizados para perpetrar los hechos.

Para evitar la pérdida de evidencia digital se ordenaron los allanamientos que terminaron con el secuestro de un teléfono celular y el disco rígido de una computadora. Estos elementos tecnológicos serán peritados en busca de mayores elementos de interés para la causa.