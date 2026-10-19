Asamblea de los Veteranos de Guerra y taller de Educación Financiera
La actividad en Villanueva 375 será el 25 de noviembre y el encuentro en Urquiza 11, mañana martes 20.
El Centro de Veteranos de Guerra y Familiares de Caídos en Malvinas anuncia su asamblea general ordinaria para el 25 de noviembre, a las 17.
Será en la sede ubicada en Villanueva 375
Mientras tanto desde el Municipio de Coronel Rosales, en conjunto con la Universidad Provincial del Sudoeste, se organiza el taller de Educación Financiera, una nueva propuesta del Ciclo de Capacitaciones a la Comunidad Emprendedora.
Se podrán incorporar herramientas prácticas para organizar los ingresos y gastos, planificar un presupuesto, aprender sobre ahorro e inversión y tomar mejores decisiones financieras para el emprendimiento y la economía personal.
La cita será el 20 de octubre, de 13.30 a 15.30, en Urquiza 11.
Inscripciones en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNXcGj_gx1j6wzZma23qQBGS1WqeXA307paokvurOy_l_tVQ/viewform