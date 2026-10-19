Reclamos vecinales en el Barrio 27 de Septiembre

El estado de distintas calles, la seguridad en zonas de obras y el mantenimiento de los espacios públicos forman parte de las preocupaciones de vecinos de Coronel Rosales.

En este contexto, la concejal Liliana Taboada, del bloque Unión Cívica Radical, presentó una serie de proyectos en el Honorable Concejo Deliberante con el objetivo de promover soluciones a problemáticas que afectan la circulación, la seguridad y la calidad de vida de la comunidad, en esta oportunidad el Barrio 27 de Septiembre.

Mantenimiento vial: una necesidad para la circulación segura

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El deterioro de calles como Jujuy, Murature y Puerto Madryn genera dificultades para quienes transitan diariamente por estos sectores, además de posibles daños en los vehículos y riesgos para la seguridad vial, dijo Taboada.

A través de las iniciativas presentadas, se busca poner en consideración estas situaciones y promover las intervenciones necesarias para mejorar las condiciones de circulación.

Seguridad y señalización en zonas de obras

Otra de las problemáticas señaladas se encuentra en la intersección de Puerto Madryn y Antonio Mut, en el barrio 27 de Septiembre, donde se advierten inconvenientes con las vallas y los elementos de seguridad dispuestos en la zona de obras.

En este sentido, se plantea la importancia de reforzar las medidas de prevención y garantizar el cumplimiento de la Ordenanza Nº 4401, que establece disposiciones vinculadas con la protección y señalización en la vía pública, a fin de resguardar a peatones, ciclistas y conductores.

Plaza del Bicentenario: recuperación y puesta en valor

El mantenimiento de los espacios verdes también forma parte de los planteos impulsados.

En particular, se solicita atender el estado de la Plaza del Bicentenario, mediante tareas de limpieza, desmalezamiento y mantenimiento que permitan recuperar este espacio como lugar de encuentro, recreación y disfrute para las familias del barrio.