Cuatro aprehendidos tras una serie de allanamientos por un robo en Punta Alta

Cuatro personas fueron aprehendidas durante cuatro allanamientos realizados ayer en Punta Alta, en el marco de una investigación por un robo cometido en una vivienda ubicada en calle Moreno al 600.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal policial con intervención del Juzgado de Garantías Nº 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Durante las diligencias, los efectivos secuestraron un aire acondicionado marca RCA, una garrafa de 10 kilos y otros elementos considerados de interés para la investigación. Además, incautaron cinco plantines de marihuana y una sustancia compatible con cocaína, con un peso de 1,2 gramos.

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Como resultado de los operativos, Javier Galván fue aprehendido en el marco de la causa por robo. En tanto, Thiago Angulo quedó aprehendido por una presunta infracción a la Ley 23.737, vinculada a estupefacientes, mientras que Iván y Gabriel Maidana fueron aprehendidos por resistencia a la autoridad.

En las actuaciones intervienen la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 15, la UFIJ Nº 19 y la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales, todas dependientes del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Los cuatro aprehendidos fueron trasladados a la comisaría, donde permanecen a la espera de ser indagados por la Justicia.