La Policía de Establecimientos Navales se formó en riesgos explosivos para Misiones de Paz

La Policía de Establecimientos Navales (PEN) participó del primer curso de Concientización sobre Riesgos Explosivos en Operaciones de Paz de Naciones Unidas (EHAT, por sus siglas en inglés correspondientes a Explosive Hazards Awareness Training), destinado a personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

La actividad se desarrolló del 5 al 9 de octubre en el Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz (CAECOPAZ), ubicado en Campo de Mayo, donde participaron efectivos de las tres Fuerzas Armadas, la Policía Federal Argentina, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Bomberos Voluntarios de Avellaneda y, por primera vez, contó con la asistencia de efectivos de la PEN.

Los cursantes fueron el Oficial Ayudante Emir Barroso y del Suboficial Escribiente Christian Bouisselier, ambos integrantes de la Brigada de Explosivos de la PEN, quienes destacaron el valor positivo de la capacitación, dirigida a fortalecer las competencias del personal para operar y desplazarse de manera segura en entornos afectados por restos explosivos de guerra y artefactos explosivos improvisados, entre otros riesgos vinculados.

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“Fue una experiencia más que satisfactoria —afirmó el Suboficial Bouisselier—. Ahora somos agentes multiplicadores de esa información dentro de la Brigada.”

Bouisselier, quien integró la décima Misión de Paz en Chipre en 1997 como Marinero, destacó que integrantes de la PEN adquieran formación con los estándares de Naciones Unidas, al tiempo que elogió la calidad de los instructores, entre ellos de la Armada Argentina, y la aplicación de los conocimientos en el trabajo cotidiano.

“Sirvió también para intercambiar conocimientos y procedimientos con integrantes de otras Fuerzas”, añadió el Oficial Barroso, quien explicó que el curso no se centra en la manipulación de explosivos, sino en concientizar, reconocer, recolectar la información y comprender los riesgos.

El programa incluyó teoría y práctica sobre reconocimiento de amenazas, evaluación de zonas vulnerables, tipos de explosivos militares, tratados internacionales, conocimientos sobre desminado humanitario, atención de heridos por explosiones y ciberseguridad.

Desde la Brigada aseguraron que los conocimientos adquiridos permitirán fortalecer sus capacidades profesionales y abren un abanico de posibilidades para futuros cursos del Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz.

La ceremonia de cierre del curso fue presidida por el Subdirector del CAECOPAZ, Vicecomodoro de la Fuerza Aérea Argentina Juan Pablo Duartez Uribe. Durante el acto, el Jefe del curso, Principal de la Policía Federal Argentina Agustín Ignacio Muñoz, felicitó a los cursantes por su desempeño y destacó el compromiso demostrado durante la formación.