Inscriben para la 16ª Campaña de Detección Precoz del Cáncer de Mama

La Secretaría de Salud del Municipio de Coronel Rosales y LALCEC Punta Alta realizarán la 16ª Campaña de Detección Precoz del Cáncer de Mama del 5 al 20 de noviembre. La iniciativa facilitará el acceso a mamografías bilaterales y promoverá la detección temprana de la enfermedad.

La inscripción estará abierta desde hoy hasta el 30 de octubre, de 8 a 12. Las personas interesadas podrán anotarse por teléfono al 2932 404886 (solo llamadas) o de forma presencial en el Centro Mamográfico, ubicado en Mitre y Rodríguez Peña.

La campaña está destinada a personas de entre 39 y 65 años, con o sin obra social y con o sin orden médica. Además, deberán haber pasado al menos 12 meses desde la última mamografía.

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La convocatoria excluye a pacientes oncológicas y a personas que tengan prótesis mamarias.

La iniciativa busca fortalecer la prevención y facilitar el acceso a controles médicos que permiten detectar posibles signos de cáncer de mama en etapas tempranas.

