Metamorfosis sumó una escultura en el Paseo de las Mariposas

El grupo de apoyo y acompañamiento en la caída del cabello "Metamorfosis" hizo realidad el viejo anhelo de embellecer el Paseo de las Mariposas con esculturas realizadas por escultores locales.

En esta oportunidad, se instaló una obra tallada en madera que "guarda una profunda relación con la causa por la que trabajamos: acompañar y brindar apoyo a las personas que atraviesan la lucha contra el cáncer", dijo su referente, Teresa Goitia.

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La escultura simboliza la firmeza, la resiliencia y la fuerza necesarias para enfrentar los momentos más difíciles que atraviesan las personas afectadas por esta enfermedad.

Este proyecto fue posible gracias al esfuerzo conjunto de la agrupación y los vecinos del Paseo, quienes obtuvieron la autorización y el total respaldo del Municipio para concretar esta iniciativa.

La creación de la escultura estuvo a cargo del reconocido escultor local Tony Rivas, de destacada trayectoria y participación en bienales nacionales de escultores.

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