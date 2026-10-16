Se publicó el cierre de las farmacias de la OSFA para el 30 de noviembre

En el marco de la reorganización de la obra social de las Fuerzas Armadas, la OSFA contempla el cierre de las farmacias para el 30 de noviembre, las delegaciones y los hoteles, según se indicó mediante el boletín oficial y fue dado a conocer por la Asociación Trabajadores del Estado.

Pablo Mendoza, secretario general de la ATE en Punta Alta, dijo que las 33 farmacias de todo el país "van camino al cierre porque el departamento Farmacia de la OSFA no existirá más".

"Hace tiempo que estamos trabajando para que esto no ocurra y ahora debemos gestionar para saber qué pasará con la farmacia de Puerto Belgrano y sus más de 45 trabajadores. Es una ciudad de Estado-dependiente y tenemos que buscar respuestas urgentes para los afiliados y para los empleados y sus familias", indicó.

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"Esta farmacia -continuó- es la que más factura en el país. Por otro lado, el edificio fue construido por la vieja DIBA, cuando llegó la Escuela de Suboficiales, y pretendemos que esas instalaciones, con sus trabajadores, pasen a la órbita de la Armada para seguir ofreciendo un servicio esencial a las familias de Coronel Rosales".