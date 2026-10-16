El Municipio dará un ciclo de Seminarios de Lenguajes Artísticos

La Dirección de Cultura del Municipio de Coronel Rosales llevará a cabo desde mañana un Ciclo de Seminarios de Lenguajes Artísticos, gratuitos, con el objetivo de "promover la exploración, la creatividad y la expresión" a través de distintas disciplinas vinculadas con la danza, la escultura, las técnicas gráficas, el teatro y el bordado textil.

Según indicaron, cada propuesta está dirigida a diferentes públicos y ofrece espacios para experimentar con materiales, movimiento y herramientas creativas", indicaron.

Las propuestas: programación incluye los siguientes seminarios:

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El cuerpo en escena II. Será el sábado 17 de octubre, a las 16, en la Asociación Española (Irigoyen 139), dirigido a mayores de 13 años, con o sin experiencia en disciplinas escénicas o de movimiento. A cargo de los profesores Marina Gómez y Matías Falaschi.

Escultura tradicional. Sábado 24 de octubre, a las 15, en la Estación Almirante Solier (Rosales 901), destinado a jóvenes y adultos. Coordinado por el escultor Braian Maina.

Antotipia y monocopia sustractiva. Se desarrollará el sábado 31 de octubre, a las 14, en la Estación Solier, para jóvenes y adultos. Antotipia es una técnica fotográfica ecológica que utiliza pigmentos naturales y se revela con la luz solar sobre papel. Monocopia sustractiva es una técnica de grabado que permite obtener una copia única. A cargo de la realizadora en artes visuales Aylen Rombolá y la artista gráfica Rosa Pez.

Territorio escénico, seminario intensivo de exploración, improvisación y creación teatral. El sábado 7 de noviembre, de 15 a 17:30, en la Asociación Española. Está destinado a adolescentes y jóvenes de 15 a 25 años, sin necesidad de experiencia previa. Coordinado por la profesora Denise Lencinas.

Fotobordado. El último seminario tendrá lugar el sábado 21 de noviembre, a las 19:30, en el espacio exterior del andén de la Estación Solier. El taller introductorio propone explorar la transferencia de imágenes a la tela, combinando fotografía, intervención textil y bordado. Se trabajará sobre la transferencia de imágenes, la intervención y el bordado, y la producción de piezas propias. Está destinado al público en general y será facilitado por la artista plástica Antonella Tocci.

Los interesados deberán inscribirse a través de https://linktr.ee/municipiocoronelrosales. Los cupos son limitados.

