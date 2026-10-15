Presentaron tres proyectos vinculados a la seguridad en Pehuen Co

El bloque Potencia, integrado por los concejales Carlos Gabbarini y Andrea Vogel, presentó tres proyectos de resolución que buscan mejorar la seguridad y la salubridad en Pehuen Co. Las propuestas fueron elevadas durante la 16a Sesión Ordinaria del cuerpo deliberativo rosaleño que se llevó a cabo en la localidad balnearia.

Una de las iniciativas propone instalar carteles con códigos QR en el acceso a la localidad, distribuir folletería y habilitar un mapa interactivo en la web municipal. El sistema brindaría información sobre bajadas peatonales, sectores habilitados para pesca y deportes náuticos, ingreso con mascotas, circulación de vehículos 4x4, ubicación de guardavidas, sala médica y teléfonos de emergencia.

Otro proyecto solicita al Municipio que analice el agua de pozo en distintos sectores para determinar su potabilidad. La propuesta prioriza zonas con características particulares de perforación o suelo e incluye a la Escuela Primaria Nº 18, el Jardín de Infantes Nº 915 y los establecimientos de alojamiento turístico.

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La tercera iniciativa plantea relevar el arbolado público, con especial atención a pinos, eucaliptos y otras especies. El objetivo es detectar ramas secas, quebradas, desprendidas o suspendidas que puedan provocar accidentes.