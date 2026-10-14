Convocan a movilizarse en defensa de la universidad pública en Coronel Rosales

La comunidad educativa de Punta Alta convoca para mañana a la quinta Marcha Federal Universitaria, en una jornada nacional que reclamará el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y respuestas para los trabajadores del sector.

La actividad comenzará a las 17, en la esquina de Brown e Irigoyen, frente a la Plaza General Belgrano. Los organizadores realizarán una radio abierta y leerán el comunicado oficial de la movilización. Luego marcharán hasta el arco del Centenario, en Rivadavia y Murature.

La convocatoria también responde a la falta de acuerdos en las paritarias docentes y no docentes, a las respuestas pendientes en el ámbito judicial y al debate parlamentario del Presupuesto 2027.

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La sede local de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), SUTEBA Coronel Rosales y la agrupación Sudestada convocaron a participar bajo la consigna "Por la educación, la soberanía y la democracia".

La protesta cuenta con el respaldo de organizaciones universitarias, gremios docentes y no docentes y entidades del sistema educativo, que reclaman recursos para sostener el funcionamiento de las universidades públicas y sus actividades académicas y científicas.