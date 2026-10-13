Galo Ochoa fue encontrado sin vida en su casa cuando la Policía de Punta Alta iba a detenerlo

Galo Ochoa, quien había sido condenado por atropellar y matar a Matías Streitenberger en enero de 2018 mientras conducía alcoholizado, fue encontrado sin vida esta tarde, cuando personal de la DDI de Punta Alta llegó a su vivienda para detenerlo en el marco de una causa por abuso sexual contra un joven de 17 años.

Fuentes policiales confirmaron a La Nueva. que el cuerpo fue hallado cerca de las 17.40 en el baño de la vivienda ubicada en Diagonal Cabildo al 800, de la vecina ciudad.

"Lo encontraron ahorcado", indicaron las fuentes, que agregaron que la casa estaba cerrada por dentro.

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