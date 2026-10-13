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Seguridad.

Galo Ochoa fue encontrado sin vida en su casa cuando la Policía de Punta Alta iba a detenerlo

El cuerpo fue hallado en el baño de la vivienda ubicada en la vecina ciudad. Fuentes policiales le confirmaron la información a La Nueva.

Galo Ochoa, quien había sido condenado por atropellar y matar a Matías Streitenberger en enero de 2018 mientras conducía alcoholizado, fue encontrado sin vida esta tarde, cuando personal de la DDI de Punta Alta llegó a su vivienda para detenerlo en el marco de una causa por abuso sexual contra un joven de 17 años.

Fuentes policiales confirmaron a La Nueva. que el cuerpo fue hallado cerca de las 17.40 en el baño de la vivienda ubicada en Diagonal Cabildo al 800, de la vecina ciudad.

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"Lo encontraron ahorcado", indicaron las fuentes, que agregaron que la casa estaba cerrada por dentro.

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