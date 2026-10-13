Investigan a Galo Ochoa por un abuso sexual a un joven en Punta Alta

En medio de estricta reserva, por las características del caso, la Policía de Punta Alta investiga una denuncia de abuso sexual en perjuicio de un joven de 17 años de esa ciudad y por el caso está bajo sospecha Galo Ochoa, quien fuera condenado por un incidente vial con saldo fatal.

El hecho fue denunciado sobre las 10.30 de ayer por parte de los padres de la víctima, quienes dieron cuenta que su hijo había llegado a la casa "golpeado y drogado".

El joven, ya en presencia de los uniformados, relató que el hecho se habría registrado -entre la noche del sábado y la madrugada del domingo- en la vivienda cercana a la de un familiar suyo y aportó la descripción de dos personas (dijo que uno es pelado), que podrían ser los autores del delito.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El menor, en tanto, fue conducido preventivamente a un centro asistencial, donde se habrían constatado las lesiones informadas.

En el caso tomaron intervención la comisaría de la Mujer de Coronel Rosales y la ayudante fiscal rosaleña, Lorena Villagra, bajo órdenes del fiscal Marcelo Romero Jardín.

Durante las primeras medidas de prueba, de manera urgente, se dispuso un allanamiento en el lugar señalado por el joven, donde se secuestraron un teléfono celular, sábanas y algunos medicamentos. Todo será sometido a pericias.

Allí fueron identificados dos hombres quienes, aunque por el momento están en libertad, podrían ser los supuestos autores del hecho, entre ellos Ochoa.

El sospechoso había recuperado la libertad a mediados del año pasado, luego de cumplir en prisión parcialmente una pena de 12 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.

Aquel hecho sucedió el 1 de enero de 2018, sobre las 3.30, en la autovía Alfonsín, a la altura de Milún, cuando Ochoa conducía un auto Subaru Impreza, a una velocidad aproximada a los 122 kilómetros por hora y con 1.97 gramos por litro de alcohol en sangre y atropelló y le quitó la vida a Matías Streitemberger (18).

El automovilista continuó su camino sin auxiliar a la víctima.