Villa Mitre: cortan calle Caseros hasta noviembre para readecuar los desagües

Se viene trabajando en los desagües del sector (Foto Archivo La Nueva)

La Municipalidad de Bahía Blanca continúa con los trabajos de mejoras de los pluviales de Villa Mitre, en este caso estarán trabajando hasta fines del mes de Noviembre.

Por esta intervención se procederá al corte total de calzada en Caseros entre Washington y Garibaldi, debido a la ejecución de la obra denominada como "Ampliación de desagüe pluvial readecuación de veredas en Villa Mitre".

Gustavo Trankels indicó que: "La parte que le genera problemas a los vecinos ya estaba ejecutada cuando asumimos. Tiene que ver con la ampliación de la superficie de veredas, donde se genera acumulación de agua, que es el principal problema".

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Personal de la UNS trabajó para determinar cuales eran los principales problemas de la obra que se inició en el último año del Gobierno de Héctor Gay y que generó mucha polémica por el tiempo que demoró y los inconvenientes que se generaron una vez que cayeron las primeras lluvias sobre el sector.

Con ese informe, más el análisis de los profesionales del municipio, se llegó a la licitación para recomponer la situación, convocatoria de la que participaron dos empresas locales. Coince Bahía cotizó los trabajos en $ 610.595.829, un 0,06% sobre el presupuesto oficial, mientras que Rimsol lo hizo en $ 586.852.377, lo que significa una rebaja del 3,83% sobre la estimación del municipio.

La obra contempla la reconstrucción de canales, rejillas y bocas de tormenta para conducir el agua hasta el pluvial de calle Washington. La intervención no alterará el diseño existente, salvo algunas ampliaciones en el ancho de las veredas en sectores puntuales. "No vamos a modificar nada porque hacerlo exigiría demoliciones y cambios de mucha complejidad. Nuestro objetivo es que el lugar no se inunde y que los pluviales funcionen”, había indicado Trankels.

Los trabajos comprenden la demolición de 236 metros cuadrados de veredas y 105 metros lineales de cordones, además de la reubicación de 13 rampas de esquinas.

Se construirán 125 metros lineales de albañales, esto es canales para evacuar el agua de lluvia, sobre Garibaldi y Caseros, y otros 304 metros sobre Falucho.

Se colocarán 154 metros de conductos premoldeados de 800 mm de diámetro, 318 metros de 600 mm y 38 m de 400 mm.

Se harán cinco cámaras de inspección y cuatro sumideros con sus correspondientes cañerías. En lo que comprende la obra total presupuestada.