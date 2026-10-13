Se quiso retirar sin pagar, agredió a un mozo y fue detenido

Personal de la Policía Local detuvo en la tarde del lunes a un hombre que agredió a un empleado de una cafetería y se quiso retirar sin pagar la cuenta.

Este había consumido en una cafetería ubicada en calle Alsina al 100 y se quiso retirar sin pagar. En dicho momento, amenazó con un cuchillo tipo tramontina a un empleado del lugar, a quien agredió en la cara. El damnificado lo persiguió hasta la Plaza Rivadavia, lugar que fue detenido por las fuerzas policiales.

Los efectivos lo identificaron como Jorge Ulises Detrueba de 48 años de edad, quien fue trasladado a la Comisaría Primera bajo los cargos de robo agravado por utilización de arma blanca.