Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

La ciudad.

Se quiso retirar sin pagar, agredió a un mozo y fue detenido

El hecho ocurrió en la tarde del lunes en una cafetería de calle Alsina al 100.

El detenido

Personal de la Policía Local detuvo en la tarde del lunes a un hombre que agredió a un empleado de una cafetería y se quiso retirar sin pagar la cuenta.

Este había consumido en una cafetería ubicada en calle Alsina al 100 y se quiso retirar sin pagar. En dicho momento, amenazó con un cuchillo tipo tramontina a un empleado del lugar, a quien agredió en la cara. El damnificado lo persiguió hasta la Plaza Rivadavia, lugar que fue detenido por las fuerzas policiales.

Los efectivos lo identificaron como Jorge Ulises Detrueba de 48 años de edad, quien fue trasladado a la Comisaría Primera bajo los cargos de robo agravado por utilización de arma blanca. 

Seguinos en Google Noticias
Sumate a la conversación. ó Registrate
Iniciaste sesión como Cerrar sesión

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE